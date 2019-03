Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RWE von 23,00 auf 27,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ihre Bewertungsmodelle für RWE und Eon reflektierten nun die Zahlen der Versorger für 2018, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem basiere die Bewertung nun bereits auf der Phase nach Abschluss der Transaktionen mit Eon. Eon will die Strom- und Gasnetze sowie das Endkundengeschäft der RWE-Tochter Innogy übernehmen. Im Gegenzug erhält RWE die erneuerbaren Energien von Eon sowie Innogy und wird zudem mit knapp 16,7 Prozent an Eon beteiligt./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2019 / 23:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2019-03-26/10:44

ISIN: DE0007037129