Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple nach der Vorstellung von neuen Diensten auf "Overweight" mit einem Kursziel von 228 US-Dollar belassen. Die neuen Angebote des iPhone-Konzerns gingen mehr in die Breite als in die Tiefe, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vor allem der zuvor viel diskutierte Videodienst dürfte einige Investoren enttäuscht haben. Überrascht habe der Konzern derweil mit Nachrichtenabos, einer Kreditkarte und einem Spieledienst./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2019 / 23:53 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2019 / 00:15 / EDT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN US0378331005

AXC0132 2019-03-26/10:52