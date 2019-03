München (ots) -



Nah, näher, "Breaking the Ice": Die vierteilige Dokuserie auf Red Bull YouTube - https://www.youtube.com/user/redbull - begleitet drei Spieler und einen Trainer des dreimaligen deutschen Meisters EHC Red Bull München vom Eis bis in die eigenen vier Wände. Die Protagonisten der einzelnen Episoden sind dabei so unterschiedlich wie spannend. Neben Kapitän Michael Wolf, der seine erfolgreiche Karriere nach dieser Saison beenden wird, werden Olympia-Silbermedaillen-Gewinner und vierfacher DEL Champion Frank Mauer, Nachwuchs-Goalie Kevin Reich und Co-Trainer Matt McIlvane portraitiert. Das Ergebnis ist ein packender Blick hinter die Kulissen des schnellsten Mannschaftssports der Welt, in dem sich Höhen und Tiefen abwechseln wie im echten Leben.



München gegen Mannheim ist eine Begegnung im deutschen Eishockey, die Spielern wie Fans gleichermaßen das Adrenalin in die Adern treibt. Die Rivalität zwischen den beiden Vereinen ist mittlerweile ein Happening in der DEL, das in diesem Jahr sogar zum großen Showdown im Finale werden kann. Für Frank Mauer, Stürmer beim EHC Red Bull München, bedeutet dieses Aufeinandertreffen mehr: in der Saison 2014/15 gewann der 30-Jährige erstmals die deutsche Meisterschaft mit den Adlern aus Mannheim. Seit seinem Wechsel nach München im Jahr 2015 hat Mauer dieses Kunststück drei Mal mit den Red Bulls wiederholt! In "Breaking the Ice" kehrt Frank Mauer in seine Eishockey-Heimat Mannheim zurück, in der sich der Kampf um seine 5. Deutsche Eishockey-Meisterschaft erneut entscheiden könnte. Und doch ist dies nur eine Komponente seines Lebens zwischen Eishockey-Endspielen, Familie und Studium.



Gänsehaut verursacht allen voran die Geschichte von Michael Wolf: Der Kapitän der Red Bulls, der seine steile Karriere nach dieser Saison beenden wird, will dies natürlich mit dem Triumph seiner vierten Meisterschaft in Folge tun. Episode 1 der Serie beleuchtet, was dem Füssener Michael Wolf, der 30 Jahre seines Lebens dem Eishockey gewidmet hat, bei seiner emotionalen Abschieds-Saison durch den Kopf geht und beweist dabei: Harte Arbeit und ein starker Willen können einen im Leben ganz nach vorne bringen.



"Michael Wolf ist ein spezieller Eishockeyspieler und Mensch", bestätigt auch der erst 33-jährige Co-Trainer der Red Bulls, Matt McIlvane und fügt an: "Die Erfolgsgeschichte der Red Bulls startet mit Michi Wolf." Was der gebürtige US-Amerikaner dabei verschweigt, als Co-Trainer an der Seite von Meister-Trainer Don Jackson leistet McIlvane seit 2014 einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur Erfolgsgeschichte der Red Bulls. Auch ihn portraitiert der Vierteiler "Breaking the Ice" und zeigt, dass das viel zu frühe, verletzungsbedingte Ende einer aufstrebenden Eishockey-Karriere auch der Startschuss für eine aussichtsreiche Trainerkarriere sein kann.



Das Stichwort Start passt auch treffend zur Situation des überaus talentierten Torhüters der Red Bulls, Kevin Reich, der aktuell seine erste volle DEL Saison bestreitet. Der Absolvent der Red Bull Eishockey Akademie hat alles, was ein potenzieller Top-Torhüter braucht. Und doch ist das Leben als Goalie neben Danny aus den Birken - der als frisch gewählter Spieler des Jahres auch als Deutschlands wenn nicht sogar Europas bester Mann zwischen den Pfosten gilt - für einen jungen Goalie alles andere als einfach. "Breaking the Ice" zeigt, wie der 23-jährige Reich aus der Rolle hinter seinem erfahrenen Mentor eine Tugend macht, um das zu tun, was alle Protagonisten der Doku-Reihe letztlich verbindet: nach Perfektion streben - in jedem Training, jedem Spiel, auf dem Eis und darüber hinaus.



Die Ausstrahlung von "Breaking the Ice" erfolgt in Zusammenarbeit mit Magenta Sport. Abhängig von der Anzahl der Viertelfinalpartien des EHC Red Bull München ergeben sich nachfolgende Termine für die Verfügbarkeit der 4 Episoden auf Red Bull YouTube und als kostenlose VODs auf Magenta Sport:



Episode 1 - Michael Wolf: 15.03.2019 -> https://youtu.be/xaFVFkhCvnY Episode 2 - Frank Mauer: 22.03.2019 -> https://youtu.be/dF-bdnjOJ6g Episode 3 - Kevin Reich: 29.03.2019 oder 03.04.2019 Episode 4 - Matt McIlvane: 05.04.2019 oder 10.04.2019



