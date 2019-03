Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) - Nach der Umbenennung ihres in Deutschland ansässigen Investmentbankunternehmens zu JFD Bank AG vereinigt JFD Group Ltd Dienstleistungen für private und institutionelle Kunden unter der Marke JFD Bank. Die Website www.JFDBANK.com ist die neue Online-Drehscheibe für alle aktuell und zukünftig von der FinTech-Gruppe angebotenen Dienstleistungen.



JFD Bank AG ist der neue Name der in Deutschland ansässigen Investmentbank, welche die JFD Group 2018 übernommen hatte. Das letzte Stadium der Transaktion wurde im März 2019 abgeschlossen, als die verbliebenen 20 % der Anteile den Besitzer wechselten. Als Folge dieses großen Meilensteins ist JFD Group Ltd nun der alleinige Eigentümer dieser von der BaFin regulierten Einrichtung, was es dem Unternehmen erlaubt, Dienstleistungen wie Designated Sponsoring, Institutional Sales Trading, Börsengänge, Transaktionsstrukturierung und mehr anzubieten. JFD Bank AG ist außerdem ein Capital Markets Partner der Börsen in Frankfurt, München, Düsseldorf und Wien.



JFDBANK.com (http://www.jfdbank.com/) ist die neue Online-Drehscheibe für alle aktuell und zukünftig von JFD angebotenen Dienstleistungen. Private, professionelle und institutionelle Kunden können nun alle Informationen und Dienstleistungen, die sie benötigen, unter einer einzigen Domain finden, welche die verschiedenen Organisationen der Gruppe umfasst. Diese Bündelung ist der erste Schritt zu einem Angebot einer einmaligen Multi-Asset-Erfahrung für Trading- und Investment-Dienstleistungen aus einer Hand, die sich sowohl an Einzelpersonen als auch an Unternehmen richten.



Die Website umfasst einen neuen Bereich mit allen institutionellen Dienstleistungen, welche das Unternehmen anbietet. Diese decken alle Trading- und Investmentbedürfnisse von Unternehmen und Konzernen ab - Prime Brokerage & Liquidität, Designated Sponsoring, Institutional Sales Trading sowie Kapitalmarkt- & Investmentbanking.



"Der Start von JFD Bank war eine echte Herausforderung und ein enormer Erfolg für uns. Er markiert das Ende eines langen, sehr komplizierten und bisweilen frustrierenden Prozesses, eine regulierte deutsche Investmentbank zu übernehmen und all die notwendigen Genehmigungen zu erhalten", erzählt Lars Gottwik, der Gründer und CEO von JFD. "Für uns ist es jedoch auch der Beginn eines neuen, noch spannenderen Abschnitts unserer Reise. JFD verfolgt die Mission, neue Standards in der Trading-, Investment- und Bankenwelt zu setzen, und JFDBANK.com ist erst der Anfang."



Zu Beginn des Jahres forderte JFD bereits den Status quo traditioneller Broker und Anlagevermittler heraus, indem das Unternehmen den gebührenfreien Aktienhandel für seine Kunden einführte. Die neuen Bedingungen gelten ohne zusätzliche monatliche Gebühren und Kosten und gehen ohne Beschränkungen hinsichtlich der Zahl der Trades oder des Handelsvolumens einher. Kunden bei JFD können nun mehr als 600 US-amerikanische, deutsche und niederländische Aktien über die Plattformen MetaTrader 5 und Guidants traden. Das Unternehmen bietet darüber hinaus Forexhandel sowie CFD-Trading auf ETFs, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Anleihen an und deckt insgesamt mehr als 1500 Instrumente in neun Anlageklassen ab.



Weitere Informationen zu all den unter der Marke JFD Bank angebotenen Dienstleistungen können Sie unter www.jfdbank.com einsehen.



Über JFD Bank:



JFD Bank ist eine eingetragene Marke und ein Handelsname, welcher von der JFD-Unternehmensgruppe verwendet wird. Die Muttergesellschaft, JFD Group Ltd, wurde im Dezember 2011 gegründet und ist heute ein international lizenzierter, globaler Anbieter von Multi-Asset-Trading- und Investmentlösungen. Sie bietet gebührenfreien Handel mit echten Aktien und Krypto-CFDs sowie extrem wettbewerbsfähige Handels- und Investmentpreise für mehr als 1500 Instrumente in neun Anlageklassen. JFD wurde von verschiedenen unabhängigen Quellen als eines der am schnellsten wachsenden, respektiertesten Finanzunternehmen der Welt gewürdigt. Dank seiner zentralen Werte wie Transparenz, Fairness und Vertrauen ist das Unternehmen für viele erfahrene Trader die beste Wahl für Self-Trading-, Portfoliomanagement- und Investmentberatungslösungen. Die JFD-Unternehmensgruppe umfasst JFD Group Ltd, (Lizenznummer 150/11), JFD Overseas Ltd (Lizenznummer 17933) und JFD Bank AG (Lizenznummer 120056).



