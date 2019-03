Die Aktie von Eckert & Ziegler sorgte mit einem rasanten Jahresstart für Aufsehen. In den ersten Wochen schoss die Aktie des Spezialisten für Strahlen- und Medizintechnik bis zum Hoch am 31. Januar um über 60 Prozent in die Höhe. Im Anschluss ging der Titel in eine ausgedehnte Konsolidierungsphase über und fiel bis auf die 75 Euro-Marke zurück. Am 28. Februar gibt es frische Zahlen - und möglicherweise eine Fortsetzung des Aufwärtstrends.

