Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Wohnen nach Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das Immobilienunternehmen habe beim Nettoinventarwert positiv überrascht und beim Gewinn die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts höherer Investitionen mache das Mietwachstum auf ihn aber einen mageren Eindruck. Er hob eine relativ hohe Verschuldung hervor./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2019 / 05:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2019 / 05:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2019-03-26/11:07

ISIN: DE000A0HN5C6