Bonn (www.anleihencheck.de) - Nachdem die 10-jährige Bundrendite am Freitag vergangener Woche erstmals seit Oktober 2016 wieder in negatives Terrain gesunken war, konnte ein besser als erwartet ausgefallener ifo-Geschäftsklimaindex gestern Morgen nur kurzzeitig wieder für eine positive Rendite sorgen, so die Analysten von Postbank Research. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...