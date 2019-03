Hannover (www.anleihencheck.de) - Das besser als erwartet ausgefallene ifo-Geschäftsklima für März hat den deutschen Staatsanleihenmarkt zunächst etwas belastet und für leichte Kurseinbußen gesorgt, so die Analysten der Nord LB.Diese hätten jedoch nicht ausgereicht, um die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe wieder in den positiven Bereich zu hieven. Am Ende habe die marktbestimmende Anleihe mit 0,023% im Minus rentiert. Die konjunkturelle Unsicherheit habe Anleger erneut bei US-Anleihen zugreifen lassen. Über alle Laufzeiten habe es leichte Gewinne gegeben. Die Rendite der zehnjährigen Treasury sei auf 2,418% gesunken. (26.03.2019/alc/a/a) ...

