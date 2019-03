++ Umkehrung der US-Zinskurve von Bedeutung ++ US-Aktienindizes können hohe Kursniveaus vorerst halten ++ EURUSD kämpft um 1,13er-Marke ++ DE30 in schlechter charttechnischer Ausgangslage ++ Bei den drei großen US-Aktienindizes waren zu Beginn der neuen Handelswoche überwiegend Kursbewegungen auf der Unterseite zu erkennen. Nach einer leichten Abwärtstendenz während der Asien-Sitzung folgte ein Tauziehen zwischen Bullen und Bären, bis in den letzten Stunden des Handelstages die überschaubaren Verluste ausgeglichen werden konnten. Hauptthema unter den Anlegern ist derzeit der starke Rückgang der US-Anleiherenditen sowie die Umkehrung der Zinskurve der US-Treasuries. Die 10-jährigen Anleiherenditen fielen am Freitag erstmals seit 2007 wieder unter die Rendite der dreimonatigen Anleihen. Dies wird in der Regel als Frühindikator für eine wirtschaftliche Rezession interpretiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...