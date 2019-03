BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Industrie hat klare Worte der europäischen Spitzenpolitiker gegen Wettbewerbsverzerrungen verlangt, wenn sie sich am Dienstag mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Paris treffen. "Europa muss jetzt gemeinsam von China Reformen einfordern", mahnte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang vor dem Treffen, an dem neben Frankreichs Staatspräsidenten Emmanuel Macron auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker teilnehmen.

Das Angebot der französischen Regierung, ihren bilateralen Gipfel mit China für Europa zu öffnen, sei ein historischer Schritt, betonte Lang. "Unser Kontinent muss mit einer Stimme sprechen." Deutschland und Frankreich trügen als größte Volkswirtschaften Europas besondere Verantwortung dafür, dass die EU sich stark und geschlossen präsentiere.

Die EU-Institutionen müssten das Maßnahmenpaket auf Basis eines entsprechenden Kommissionspapiers zu den strategischen Perspektiven mit China "zügig, aber auch mit Augenmaß" angehen, verlangte der BDI-Hauptgschäftsführer. Die EU verfolge die richtige Strategie, indem sie auf marktwirtschaftliche Prinzipien poche, um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. "Besonders die Schließung bestehender Lücken im EU-Recht bei wettbewerbsverzerrenden Investitionen aus dem Ausland sollte in den kommenden Monaten in Brüssel ganz oben auf der Agenda stehen", betonte Lang.

