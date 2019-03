Zürich - Die Kunden von BearingPoint können nun von den hochflexiblen Abrechnungsfunktionen von InfonovaGo profitieren, die eine einfache und schnelle Möglichkeit bieten, Anything-as-a-Service-Angebote zu monetarisieren.

Die Management- und Technologieberatung BearingPoint hat InfonovaGo auf Salesforce AppExchange eingeführt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, mit ihren Kunden, Partnern und Mitarbeitern auf völlig neue Weise in Kontakt zu treten. Diese Einführung ermöglicht es Unternehmen, ihre Salesforce-Funktionen mit InfonovaGo zu erweitern, um digitale Ereignisse, die von externen Systemen ausgelöst werden, in Echtzeit zu monetarisieren und Einblicke in die Transaktions- und Rechnungshistorie der Kunden zu erhalten.

Hochflexible Monetarisierungsfunktion für digitale Dienste

Da Anything-as-a-Service (XaaS)-Geschäftsmodelle in vielen Branchen auf dem Vormarsch sind, bietet InfonovaGo eine hochflexible Monetarisierungsfunktion für digitale Dienste, Daten oder Interaktionen und kann von Unternehmen genutzt werden, um neue Angebote schnell einzuführen, ihre Ökosystempartnerbeziehungen zu verwalten, einschliesslich der Echtzeittransparenz von Kundenabrechnungen und Lieferantenabrechnungen.

InfonovaGo ist einfach in Salesforce- und Opportunity-Workflows zu integrieren und kümmert sich um drei wichtige Aspekte des Anything-as-a-Service-Ansatzes:

Erfassen von Ereignissen: Die Anwendung nutzt neue Daten für die Service-Monetarisierung, wie z.B. IoT-basierte Funktionen und Dienste, API-Transaktionen, Analysen und ...

