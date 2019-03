München (ots) - Start der neuen ARD-Degeto-Reihe am 29. März 2019 um 20:15 Uhr



"Die Drei von der Müllabfuhr", das sind die Berliner Müllmänner Werner Träsch, verkörpert von TV-Star Uwe Ochsenknecht, Tarik Büyüktürk (Daniel Rodic) und Ralle Schieber (Jörn Hentschel). Ab Freitag, 29. März 2019, kämpft sich das eingespielte Trio gemeinsam mit Herz und Schnauze durch den Großstadtdschungel. Werner, von allen liebevoll "Käpt'n" genannt, ist schon ewig dabei und eine echte Führungspersönlichkeit - einer, der sagt, wenn ihm was nicht passt. Das kommt besonders bei seinem Vorgesetzten Dorn (Rainer Strecker), einem ehemaligen Müllmann, der es in die Chefetage geschafft hat, nicht immer gut an. Was noch keiner ahnt: Im ersten Film der neuen ARD-Degeto-Reihe "Die Drei von der Müllabfuhr - Dörte muss weg" (29. März 2019, 20:15 Uhr) plant Dorn Modernisierungsmaßnahmen. Erst kreuzt die ebenso attraktive wie kühle Dr. Hanna Keller (Inez Bjørg David) auf, die die Effizienz der Kollegen statistisch erfassen will, dann der Müllroboter PZT04-5000. Allen dämmert nun, was das bedeutet ...



Eine Woche später bekommen Träsch und seine Jungs einen Spezialauftrag, den man in keinem Diensthandbuch der Berliner Stadtreinigung findet: In "Die Drei von der Müllabfuhr - Baby an Bord" (5. April 2019, 20:15 Uhr) müssen Werner, Tarik und Ralle die kleine Tochter der 16-jährigen Marie Thieme (Marlene Burow) wieder zu Hause abliefern, bevor das Jugendamt davon Wind bekommt, dass Maries kleine Schwester Nele (Lola Liefers) das Baby aus Eifersucht auf dem Betriebshof der Berliner Müllabfuhr abgestellt hat. Notgedrungen nehmen Ralle und Tarik die kleine Lea für eine Nacht bei sich auf und kurven am nächsten Tag mit einem Baby an Bord durch die Kieze. Als die Polizei davon Wind bekommt, wird es brenzlig für die Interimsväter ...



In weiteren Rollen spielen Adelheid Kleineidam, Frank Kessler, Laura Louisa Garde, Philipp Brenninkmeyer, Martin Glade, Alexander Hörbe, Axel Werner, Barnaby Metschurat, Paulina Marie Natrup, Nina Vorbrodt, Martin Neuhaus, Mareile Blendl, Carla Demmin u.v.a.



Das Erste zeigt die neue Reihe "Die Drei von der Müllabfuhr" auf dem Sendeplatz "Endlich Freitag im Ersten", jeweils um 20:15 Uhr: "Dörte muss weg" am 29. März 2019 (ONE: 2. April, 14:10 Uhr), "Baby an Bord" am 5. April 2019 (ONE 9. April 2019, 14:10 Uhr).



"Die Drei von der Müllabfuhr" ist eine Produktion der Bavaria Fiction (Produzentin: Doris Zander) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Gedreht wurde vom 23. Januar bis 21. Februar 2018 und vom 6. November bis 4. Dezember 2018 in Berlin. Christian Krüger und Barry Thomson ("Dörte muss weg") und Christian Krüger und Sebastian Bleyl ("Baby an Bord") schrieben die Drehbücher. Regie führten Edzard Onneken ("Dörte muss weg") und Bettina Schoeller Bouju ("Baby an Bord"). Die Redaktion liegt bei Barbara Süßmann und Stefan Kruppa (beide ARD Degeto).



