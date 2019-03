Evotec-Papiere lauern auf einen neuen Höchststand seit September 2018: Die Papiere des Immunonkologie-Spezialisten legten am Dienstag um bis zu 1,8 Prozent zu auf 22,30 Euro und blieben damit nur knapp unter dem Monatshoch von 22,41 Euro.

Die Hamburger gaben am Morgen eine neue Forschungskooperation mit der The Mark Foundation for Cancer Research bekannt. Finanzielle Details der Zusammenarbeit wurden zwar nicht bekannt gegeben. Laut dem Analysten Volker Braun vom Bankhaus Lampe bedeute die Vereinbarung aber praktisch externe Mittel für interne Forschung und sei somit kein reiner Dienstleistungsvertrag. Denn Evotec ist für die weitere Verpartnerung der Entwicklungsprogramme und/oder der Entwicklungsplattform verantwortlich./ag/mis

ISIN DE0005664809

AXC0152 2019-03-26/11:47