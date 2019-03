Paris (ots) - WALLIX (Euronext - ALLIX), der europäische Experte für die Verwaltung privilegierter Konten, gibt heute seine Designierung als "Produkt Leader" im jährlichen Leadership Compass 2019-Bericht der KuppingerCole Analysts bekannt. Im zweiten Jahr in Folge wird WALLIX als führender Akteur in PAM auf dem Weltmarkt anerkannt, und als der europäische Herausforderer unter den derzeitigen amerikanischen "Marktführern". Dieser neue Bericht unterstützt und bestätigt die von WALLIX in ihrem "Ambition 21"-Plan bekannt gegebene Entwicklungsstrategie, sich als europäischer Führer im Cybersecurity-Markt zu etablieren.



Dem Bericht zufolge "hat PAM sich zu einer der bedeutendsten IAM -Technologien mit unmittelbarer Relevanz für und Einfluss auf das Anmol Singh, Lead Analyst bei KuppingerCole und ein Experte für das Privileged Access Management, findet, dass "WALLIX in den letzten Jahren durch die Umsetzung einer übersichtlichen innovativen Produkt-Roadmap erhebliche Fortschritte gemacht hat". Unternehmen mit hohem SAPM- und AAPM -Bedarf und hohen Anforderungen an Verschlüsselung und PSM sollten WALLIX Bastion auf ihre Auswahlliste setzen".



"Mit unserer kontinuierlichen Innovationsfähigkeit sind wir stolz auf unsere zweite Nominierung als einer der Produkt Leader durch KuppingerCole Analysts", sagt Jean-Noël De Galzain, CEO bei WALLIX. "Für europäische Unternehmen wie uns zeigt dieser Bericht die Bedeutsamkeit einer Lösung, die die funktionellen Bedürfnisse des Marktes erfüllt, einfach aufgebaut und leicht umzusetzen ist und die Compliance für Unternehmen in stark regulierten Branchen effizient gewährleistet. Dies war für uns immer der Antrieb bei der Entwicklung unserer Lösungen und es verhilft uns heute dazu, von unseren Kunden ausgewählt zu werden und sie bei der digitalen Transformation unterstützen zu dürfen".



