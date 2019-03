Paris - Die europäischen Börsen haben sich am Dienstag auf einen vorsichtigen Erholungskurs begeben. Der EuroStoxx 50 rückte am Vormittag um 0,27 Prozent auf 3309,47 Punkte vor, nachdem er Tags zuvor unter 3300 Punkten auf ein zwischenzeitliches Tief seit zwei Wochen gefallen war. Zuletzt hatten ihm dabei Konjunktursorgen zugesetzt, die Händlern zufolge nun abflauten.

An den wichtigsten Länderbörsen legte der französische Leitindex Cac 40 sogar knapp ein halbes Prozent auf 5284,94 Punkte zu, während der britische FTSE 100 um 0,33 Prozent auf 7201,20 Zähler stieg. In Grossbritannien stand Bewegung in der Brexit-Frage im Mittelpunkt. Gegen den Willen der Regierung wird das Unterhaus an diesem Mittwoch über Alternativen zum Brexit-Abkommen beraten.

Anführer der ...

