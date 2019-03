Möbel made in Germany sind nicht mehr so gefragt wie früher: Etliche deutsche Traditionshersteller mussten bereits Insolvenz anmelden und auch dem Handel droht Ungemach. Amazon, Wayfair und Otto mischen den Markt auf.

Millionen Kinder haben schon auf ihm gesessen: Mehr als 20 Millionen Mal wurde der Schulstuhl der Firma Flötotto bis heute verkauft. Doch vor wenigen Tagen hat der Hersteller Insolvenz angemeldet - und steht damit nicht allein in der Möbelbranche. Gleich reihenweise verabschiedeten sich zuletzt bekannte Marken und wichtige Händler aus dem Markt, drosselten ihre Produktion oder wurden verkauft.

Dass es nun Flötotto erwischt, kommt für die Branche nicht völlig unerwartet. Schon mehrfach in seiner Geschichte war das Kultunternehmen in Schieflage geraten, wurde verkauft und musste zeitweise schließen. Nachdem 2008 Elmar Flötotto die Marken- und Produktrechte übernahm und gemeinsam mit seinem Sohn Frederik einen Neustart wagte, schien sich Flötotto zunächst zu berappeln. Doch nun ist das vermeintliche Comeback der nächsten Krisenphase gewichen.

Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde der Jurist Norbert Küpper aus Verl bestellt. Dass das Unternehmen in finanzielle Not geraten ist, sei möglicherweise auf fehlende Aufträge im Objektgeschäft zurückzuführen, sagte der Rechtsanwalt der Zeitung "Glocke", nachdem er sich ein erstes Bild von der Firma gemacht hatte. Am Montag fand eine Betriebsversammlung statt, bei der die Mitarbeiter über die nächsten Schritte informiert wurden.

Klar ist, dass die gesamte Branche mit Gegenwind kämpft. Die deutsche Möbelindustrie blicke auf ein schwieriges Jahr 2018 zurück, erklärte jüngst Jan Kurth, Geschäftsführer des Verbandes der Deutschen Möbelindustrie. Zwar sei unter dem Strich eine geringfügige Umsatzsteigerung von rund einem Prozent verblieben, so Kurth, doch "kann dies nicht über die enormen Herausforderungen der Branche und die unterschiedlichen Entwicklungen der Teilbranchen hinwegtäuschen". ...

