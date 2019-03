Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die SoWiTec group GmbH, einer der führenden Entwickler von Erneuerbare-Energien-Projekten in den Bereichen Wind und Solar, hat in Brasilien über ihre lokale Tochtergesellschaft SOWITEC do Brasil für ein 1.500-MW-Projekt, bestehend aus 1.000 MW Wind und 500 MWac-Photovoltaik, einen Kaufvertrag mit einem großen internationalen Energieversorger abgeschlossen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...