Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Canada hat jüngst von einer Anhebung des Leitzinsniveaus abgesehen, so die Analysten der Nord LB.Die Offiziellen der Zentralbank sähen sich kurzfristig mit einem schwierigen ökonomischen Umfeld konfrontiert. Daher habe sich der Handlungsdruck, der zwischenzeitlich durchaus auf den Offiziellen der Bank of Canada gelastet zu haben scheine, zuletzt offenkundig verringert. In ihren aktuellen Reden würden die Notenbanker aus Ottawa fast schon gebetsmühlenartig zu Protokoll geben, dass nach einer gewissen Schwächephase zum Start des neuen Jahres schon mit wirtschaftlichen Erholungstendenzen zu rechnen sein dürfte. Angesichts der in den USA wieder zu erwartenden Erhöhung der ökonomischen Dynamik erscheine den Analysten diese Einschätzung sehr nachvollziehbar zu sein. Sorgen bereite der Notenbank auch weiterhin vor allem die Verschuldungssituation der privaten Haushalte. Auch diese Sichtweise der Dinge würden die Analysten für sehr gut nachvollziehbar; an dieser Stelle könnten sich mittelfristig schon Probleme für die kanadische Wirtschaft ergeben. ...

