FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen Financial Services, eine Finanzdienstleistungstochter der Volkswagen Gruppe, hat drei Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 2,75 Milliarden Euro begeben. Die Anleihen wurden überwiegend bei westeuropäischen Investoren platziert - zwei Drittel in Frankreich, Deutschland und Großbritannien. Nach Angaben des Unternehmens war die Emission mit Investoreninteresse von mehr als 6 Milliarden Euro mehr als zweifach überzeichnet, was die weiterhin hohe Nachfrage nach Anleihen mit Investmentgrade widerspiegele. Volkswagen Financial Services erwartet, dass Standard & Poor's diese Anleihen mit BBB+ bewerten wird und Moody's mit A3.

Die größte der drei Anleihen hat die kürzeste Laufzeit und zahlt den niedrigsten Coupon. Emittiert wurde eine Anleihe im Volumen 1,1 Milliarden Euro mit einer Laufzeit von drei Jahren und einem Coupon vom 0,625 Prozent zu einem Preis von 99,678 Prozent. Die zweite Anleihe mit einem Volumen von 1,0 Milliarden Euro hat eine Laufzeit von 5,5 Jahren. Diese zahlt einen Coupon von 1,5 Prozent. Die dritte Anleihe hat ein Volumen von 650 Millionen Euro, eine Laufzeit von 8,5 Jahren und zahlt einen Coupon von 2,25 Prozent.

Laut Unternehmen ist dies die zweite Euro-Benchmark Transaktion der Gruppe in diesem Jahr. Im Januar hatte die Volkswagen Bank vier Anleihen mit einem Volumen von insgesamt 2,5 Milliarden Euro emittiert. In der vergangenen Woche hat die Volkswagen Leasing eine ABS-Transaktion mit einem Volumen von 1 Milliarde Euro begeben. Anleihen und ABS-Transaktion sind die bedeutendsten Bestandteile im Refinanzierungsmix von Volkswagen Finanzdienstleistungen.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/jhe

(END) Dow Jones Newswires

March 26, 2019 06:44 ET (10:44 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.