München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Nach der wiederholten Auszeichnung als FOCUS Wachstumschampion Deutschland: MEP auch europaweit wieder unter den am schnellsten wachsenden Unternehmen - Statista und Financial Times listen MEP im "FT1000 Ranking" - MEP auf Platz 116



Erst vor wenigen Monaten wurde die MEP Werke GmbH durch das Marktforschungsinstitut Statista in Zusammenarbeit mit dem Magazin FOCUS als das am schnellsten wachsende Energieunternehmen Deutschlands ausgezeichnet. Nach der Veröffentlichung des europäischen "FT 1000" Rankings durch Statista und Financial Times steht nun fest: Auch im europaweiten Vergleich schneidet MEP erneut hervorragend ab und verbessert seine Position auf Platz 116.



Diese jüngste Auszeichnung reiht sich für das Unternehmen in eine Reihe positiver Meldungen in den vergangenen Wochen ein. Nach der umfangreichen Umgestaltung und Erweiterung des MEP Produktportfolios sowie dem Aufbau eines deutschlandweiten Montagepartner-Netzwerkes beteiligte sich ein österreichisches Investment-Unternehmen mit 19,5 Millionen Euro an der MEP Werke GmbH. CEO Konstantin Strasser kommentiert: "Wir sind sehr stolz und froh über die vielen positiven Meilensteine der letzten Wochen. 2018 war für das Unternehmen kein einfaches Jahr. Umso mehr freut es mich, dass es uns in allen Bereichen gelungen ist, aus großen Herausforderungen Erfolge zu machen."



Das branchenübergreifende FT1000 Ranking bildet die 1.000 Unternehmen aus 32 europäischen Ländern mit dem stärksten Umsatzwachstum zwischen 2014 und 2017 ab. Dabei mussten verschiedene Kriterien, wie ein Mindestumsatz von 100.000 Euro in 2014, erfüllt sein. Das vollständige Ranking ist unter https://www.ft.com/content/238174d2-3139-11e9-8744-e7016697f225 einsehbar.



Über die MEP Werke GmbH:



Die Münchner MEP (My Energy Partner) hat es sich zur Aufgabe gemacht, komplexe und teure Produkte im Bereich Energie und Haushalt über bezahlbare und unkomplizierte Rundum-Sorglos-Angebote einer breiten Zielgruppe zugänglich zu machen. Mit ihrem Portfolio an innovativen "Switch"-Produkten unterstützt MEP deutsche Privathaushalte dabei, sich mit grüner Energie zu versorgen und diese effizient und intelligent zu nutzen - ohne hohe Anfangsinvestitionen oder großen Aufwand. Auch im Bereich der Finanzierung erneuerbarer Energien geht die MEP neue Wege. Über ihr Mutterunternehmen Strasser Capital GmbH hat sie die erste strukturierte Finanzierungslösung ihrer Art in Europa entwickelt, die sich den Mieterverhältnissen im deutschen PV-Markt widmet.



OTS: MEP Werke newsroom: http://www.presseportal.de/nr/114303 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_114303.rss2



Pressekontakt: Sandra Wagner presse@mep-werke.de 089 / 442 32 87 695