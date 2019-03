Belo Horizonte, Brasilien (ots/PRNewswire) - Omega Geração (OMGE3)

gab am vergangenen Donnerstag, dem 21. März, seine Ergebnisse für

2018 und das vierte Quartal bekannt. Das Unternehmen verzeichnete

seit dem Börsengang im Juli 2017 einen Kapazitätsanstieg2 um das

4,5-fache und allein im Jahr 2018 um 140 % und erzielte eine

installierte Gesamtleistung von 1.145 MW - 668,7 MW mehr als 2017.

Die Übernahme des Pirapora-Komplexes (320 MW), des größten in

Südamerika betriebenen Solarkomplexes, sowie 508 MW neuer

Windkapazität bestätigen die führende Position des Unternehmens bei

der Konsolidierung der brasilianischen Stromerzeugung aus

erneuerbaren Energien und machen es zu einem vielversprechenden Namen

auf dem brasilianischen Aktienmarkt.



Laut der brasilianischen Stromregulierungsbehörde machten

erneuerbare Energien 95 % der im Jahr 2018 zum Strommix des Landes

hinzugekommenen Kapazität aus. "Wir rechnen damit, dass mindestens

zwei Drittel der neu installierten brasilianischen Kapazität im

nächsten Jahrzehnt aus erneuerbaren Quellen stammen wird. Dies ist

eine Investitionsmöglichkeit in Milliardenhöhe für Unternehmen, die

über sowohl die Ausführungskapazitäten wie auch beträchtliches

technisches und branchenspezifisches Wissen wie Omega verfügen", so

Antonio Bastos Filho, CEO von Omega.



Omega erreichte 2018 eine Rekordproduktion von 2.103,5 GWh, 58 %

mehr als 2017. "Diese positive Performance bestätigt die

Beständigkeit unserer Kapitalbasis sowie die hohe Vorhersagbarkeit

unserer Rohertragsgenerierung und sie stärkt unser Vertrauen in die

langfristige Leistungsfähigkeit des Unternehmens und seines

Portfolios", ergänzt Herr Bastos.



Im Jahr 2018 erreichte das EBITDA 411,6 Mio. BRL (81,9 %

EBITDA-Marge), 76 % über 2017, und übertraf damit die

Markteinschätzungen¹ von 374 Mio. BRL für 2018. Im vierten Quartal

verzeichnete das Unternehmen ein EBITDA von 153,0 Mio. BRL, 31 % mehr

als im vierten Quartal 2017. Der Energie-Rohertrag betrug im vierten

Quartal des Jahres 173,9 Mio. BRL und erreichte 2018 502,8 Mio. BRL,

66 % über 2017. Omega berichtete weiterhin, dass 2018 durch ihr zu

100 % erneuerbares Portfolio 155,7 Kilotonnen CO2 vermieden wurden.



Das Unternehmen wird seine Anstrengungen im Rahmen der

internationalen Anlegerbeziehungen im Jahr 2018 ausweiten, da sie

davon überzeugt sind, dass die Chancen der brasilianischen

erneuerbaren Energien für globale Investoren, die langfristiges

Wachstum und eine starke Wirtschaftsleistung anstreben, sehr

attraktiv sind. "Wir werden uns im Jahr 2019 verstärkt darum bemühen,

das Bewusstsein der globalen Investorengemeinschaft für das

Unternehmen, seine Eigenschaften, Leistungen und seinen Geschäftsplan

zu schärfen. Wachsendes Vertrauen und unsere Umsetzungsfähigkeit sind

entscheidend, um Omega als Referenzunternehmen für die Erzeugung

erneuerbarer Energien in unserer Region zu etablieren", so Bastos

abschließend.



Informationen zu Omega Geração



Omega Geração, ein führendes brasilianisches Unternehmen für

erneuerbare Energien, ist eine Investitionsplattform, die sich

ausschließlich auf operative Wind-, Wasser- und Solarprojekte

konzentriert. Das Unternehmen ist in "Novo Mercado"" (Ticker: OMGE3)

gelistet, der höchsten Stufe der Corporate Governance an der

brasilianischen Börse B3, und verfügt über ein Portfolio von 744,7

MW. Es wird voraussichtlich 1.145 MW erreichen, wenn alle

angekündigten Fusionen und Übernahmen abgeschlossen sind.



Omega strebt überdurchschnittliche Renditen an und wird von vier

Säulen getragen: (i) die Konsolidierung hochwertiger erneuerbarer

Energien in Brasilien aufgrund von Fusions- und

Übernahmetransaktionen und Drop-Ins von Entwicklungspartnern; (ii)

der Betrieb erneuerbarer Energien mit den höchsten Effizienz-,

Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstandards; (iii) die kontinuierliche

Entwicklung einer erstklassigen, problemlösenden Organisation, die in

der Lage ist, einen materiellen Mehrwert für alle ihre Stakeholder zu

schaffen; und (iv) die Förderung solider Unternehmenswerte und

Governance-Praktiken.



¹ Quelle: Aneel Information Generation Bank - 15.03.2019



2 402 MW noch unter Abschlussbedingungen wie Verzicht der

Kreditgeber



