FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Konzern Merck KGaA hat das Ende Februar angekündigte Übernahmeangebot für das US-Unternehmen Versum nun offiziell abgegeben. Die Darmstädter bieten 48 US-Dollar je Aktie in bar.

Die Merck KGaA teilte weiter mit, dass die endgültigen Proxy-Unterlagen im Rahmen der Aufforderung an die Versum-Aktionäre, gegen das schwächere Kaufangebot für Versum von Entegris zu stimmen, bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht worden seien.

Der DAX-Konzern wirbt am Dienstag zudem einmal mehr für die Offerte im Volumen von knapp 6 Milliarden Dollar. In einem zweiten offenen Brief an die Versum-Aktionäre schreiben die Darmstädter: "Wir sind fest entschlossen, die Übernahme von Versum abzuschließen. Das nun vorliegende Übernahmeangebot ist ein eindeutiger Schritt in diese Richtung."

Versum Materials hatte sich mit der Entegris Inc eigentlich schon auf eine Fusion unter Gleichen via Aktientausch verständigt.

Die Offerte von Merck KGaA endet am 7. Juni um 17 Uhr New Yorker Zeit, sofern sie nicht verlängert wird. Der Konzern teilte weiter mit, dass eine Finanzierungsvereinbarung mit Bank of America-Merrill Lynch, BNP Paribas Fortis und Deutsche Bank AG abgeschlossen worden sei.

March 26, 2019 07:01 ET (11:01 GMT)

