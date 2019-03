Unterföhring (ots) -



Kochshows gibt es viele im deutschen Fernsehen, doch diese setzt völlig neue Maßstäbe! Bei "Top Chef Germany" steht die hohe Kunst des Kochens im Fokus: Zwölf High-Class-Köche mit insgesamt vier Michelin-Sternen treten ab 8. Mai 2019 mittwochs um 20:15 Uhr in der Königin aller Kochshows gegeneinander an. Deutschlands renommiertester Koch-Jury, bestehend aus Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann, Zwei-Sterne-Koch Peter Maria Schnurr sowie Food-Kritikerin Alexandra Kilian, entgeht dabei nichts. Moderiert wird die neue SAT.1-Show von Daniel Boschmann.



Die Kandidaten gehören bereits zur deutschen Kochelite und stellen sich trotzdem einem hochkarätigen Kochwettbewerb mit emotionalen Herausforderungen. "Jeder, der bei 'Top Chef' in den Ring steigt, sollte mit dem Ziel antreten, auch zu gewinnen. Der olympische Gedanke, dass die Teilnahme wichtiger als der Sieg sei, hat hier keine Gültigkeit", fordert Eckart Witzigmann. Fachlich und menschlich werden die Koch-Koryphäen aus ganz Deutschland auf Herz und Nieren geprüft, und keiner kann sich auf seinen Sternen ausruhen. Nur die Besten kommen eine Runde weiter. Alexandra Kilian hat klare Vorstellungen: "Die Aufgaben, die 'Top Chef Germany' stellt, sind vergleichbar mit dem, was ein Koch heute können muss - sich in andere Küchen reinzudenken, Produkte verstehen, sich auf Trends einlassen und immer offen zu bleiben. Insofern ist 'Top Chef' ein Köche-Wettbewerb, bei dem wir einen Sieger oder eine Siegerin küren, die in der Gastro-Szene für Furore sorgen könnte." Für Peter Maria Schnurr steht fest: "Den Kandidaten wird keine Komfortzone geboten ..."



Nur wer sich den Respekt der hochkarätigen Jury erkocht, hat die Chance auf den Titel "Top Chef Germany" und gewinnt 50.000 Euro. Wer wird Deutschlands erster "Top Chef?"



Erfolg weltweit: "Top Chef" wurde bereits in über 20 Länder verkauft und hat mehrere Prime-Time-Emmys gewonnen. "Top Chef" brachte u. a. im Gourmet-Land Frankreich bereits 17 Sterne-Köche hervor.



Produziert wird "Top Chef Germany" von der RedSeven Entertainment GmbH, ein Unternehmen der Red Arrow Studios, im Auftrag von SAT.1.



