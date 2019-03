Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Adidas angesichts neuer Eindrücke zur Nachfrage aus China auf "Underweight" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Die Ausgaben der Chinesen für Sportartikel und Luxusgüter entwickelten sich im bisherigen Jahresverlauf zwar stark, schrieb Analyst Edouard Aubin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings polarisierten dabei einzelne Marken sehr stark. Adidas gehöre vor diesem Hintergrund weiter zu den von ihm am wenigsten bevorzugten Aktien./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2019 / 04:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

