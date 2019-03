Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Apple nach der Vorstellung von neuen Angeboten von 197 auf 220 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Breite der vorgestellten Dienste sei beeindruckend, schrieb Analystin Kathryn Huberty in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es mangele aber an Details unter anderem zu den Preisen, weshalb es schwer sei, die finanziellen Auswirkungen abzuschätzen. Das höhere Kursziel für die Aktien des Computerkonzerns begründete sie mit einer gestiegenen Branchenbewertung./tih/la

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

