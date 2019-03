Die Wall Street könnte am Dienstag wieder etwas Fahrt nach oben aufnehmen, nachdem der Vortageshandel richtungslos verlaufen ist. Anleger tun sich aktuell schwer, die konjunkturelle Lage global, aber auch in den USA einzuordnen. Händler verweisen auf zuletzt uneinheitlich und zum Teil auch in verschiedene Richtungen zeigende Wirtschaftsdaten - so zum Beispiel in Deutschland. Doch attestieren Händler auch eine durchaus positive Grundstimmung, Anleger bauten auf eine Verbesserung der Weltkonjunktur im zweiten Halbjahr.

Im frühen Verlauf der Sitzung könnte das Verbrauchervertrauen in den USA einen Fingerzeig liefern, was vom für das US-BIP so immens wichtigen Konsum kurzfristig zu erwarten ist. Volkswirte rechnen mit einer steigenden Konsumneigung. Der Aktienterminmarkt teilt diese optimistische Einschätzung, denn er suggeriert eine festere Handelseröffnung am Kassamarkt.

Allen Widrigkeiten zum Trotz bleiben Investoren in Sachen Brexit und Handelskonflikt positiv gestimmt. Weder mag man an einen harten Brexit, noch an ein Scheitern der Handelsgespräche zwischen China und den USA glauben. "Wir sehen die Chance für einen erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen bei 60 Prozent, dies bedeutet eine teilweise Rücknahme der Zölle", teilen die UBS-Chefstrategen den Optimismus am Markt.

Der Technologiesektor, der am Vortag dem Markt hinterhergehinkt ist, bleibt am Dienstag im Fokus. Zum einen hat der Fahrdienstleister Uber seine 3,1 Milliarden Dollar schwere Übernahme des Wettbewerbers Careem Networks im Nahen Osten abgeschlossen, zum anderen hat der Technologiegigant Apple mit neuen Produkten aufgewartet, die die Erlöse im Dienstleistungssektor befeuern sollen. Zwar löste die Ankündigung am Vortag keine Begeisterung aus, Analysten verweisen aber auf den Umstand, dass gerade der Dienstleistungssektor bei Apple jüngst kräftig gewachsen sei, während der Absatz bei Mobiltelefonen schwächele.

