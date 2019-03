Das Europaparlament hat sich für eine Abschaffung der Zeitumstellung ausgesprochen. Die Abgeordneten stimmten am Dienstag in Straßburg mehrheitlich für ein Ende der Zeitumstellung im Jahr 2021.



Die EU-Staaten müssen dem Beschluss des EU-Parlaments noch zustimmen. Eine gemeinsame Haltung der EU-Länder gibt es zu dem Thema allerdings noch nicht. Mit einem Kompromiss zwischen Unterhändlern der EU-Abgeordneten und der Mitgliedstaaten wird frühestens im Herbst gerechnet. Im August letzten Jahres hatte sich bei einer EU-Umfrage eine große Mehrheit für eine Abschaffung der Zeitumstellung im Frühjahr und im Herbst ausgesprochen.



In Deutschland gibt es diese ununterbrochen seit 1980, davor schon einmal jeweils während des Ersten und Zweiten Weltkrieges. Seit Jahren bestätigten Studien, dass die Zeitumstellung kaum Energieeinsparung bringt, dafür aber zu vielen Nachteilen führt, darunter gesundheitliche Probleme vieler Menschen.