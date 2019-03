Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag wenig bewegt. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1313 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1325 Dollar festgesetzt.

Die Verunsicherung durch den Brexit und die Handelskonflikte drückt die Kauflaune der Verbraucher in Deutschland. Für April sagte die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) daher einen Rückgang des Konsumklimaindex voraus. Insgesamt sei die Konsumneigung der Bundesbürger jedoch gut.

Daten des Münchner Ifo-Instituts deuten auf eine stockenden Welthandel hin, was deutsche Unternehmen verunsichert. Die Exportstimmung in Deutschland hat sich im März demnach deutlich verschlechtert. Ifo-Präsident Clemens Fuest sieht die Entwicklung mit Sorge: "Die abkühlende Weltkonjunktur macht der deutschen Exportindustrie zu schaffen."

Französische Wachstumsdaten vom Vormittag bewegten die Märkte kaum. Am Nachmittag stehen Immobiliendaten aus den USA auf dem Programm sowie Zahlen zur Verbraucherstimmung. Zudem wollen sich einige hochrangige Vertreter der amerikanischen Notenbank Fed äußern./elm/bgf/jha/

