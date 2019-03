Die Deutsche Bank hat die Einstufung für CRH auf "Hold" belassen. Steigende Preise für Emissionen von Kohlenstoffdioxid dürften in diesem Jahr die europäischen Zementpreise stützen, schrieb Analyst Xavier Marchand in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2019 / 02:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2019 / / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2019-03-26/12:54

ISIN: IE0001827041