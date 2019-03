Zur Skalierung der Technologie für den industriellen Maßstab hat das niederländische Institute for Sustainable Process Technology das Projekt "Gigawatt Elektrolysefabriek" gestartet. Bis 2030 soll eine wettbewerbsfähige Alternative für die Erzeugung von grünem Wasserstoff aus Wind- und Solarparks in den Niederlanden entwickelt werden.Grüner Wasserstoff gilt als ein Schlüssel für eine erfolgreiche Energiewende. Noch steckt die Technologie, mit der per Elektrolyse der Strom aus Photovoltaik- und Windkraftanlagen in Wasserstoff gewandelt wird, in den Kinderschuhen. Das Projekt "Gigawatt Elektrolysefabriek", ...

