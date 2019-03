Ein ausgebuchter Kongress, eine festliche Preisverleihung und eine Werksführung in Crailsheim bildeten am 21. und 22. März den Abschluss des Wettbewerbs "Fabrik des Jahres 2018". Die Gerhard Schubert GmbH wurde von den Juroren gleich bei der ersten Teilnahme mit dem Gesamtsieg ausgezeichnet. Gerhard und Ralf Schubert nahmen die kunstvoll gestaltete Auszeichnung entgegen und stellten in ihrer Präsentation heraus, wie gut Innovation und Standardisierung zusammenpassen.Ludwigsburg, die ehemalige Residenzstadt vor den Toren Stuttgarts, beherbergte Ende vergangener Woche eine Veranstaltung, die für ...

