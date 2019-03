Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Airbus angesichts eines Großauftrags aus China auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Über die Anzahl an Jets der Typen A320 und A350 hinaus seien bislang nur wenige Details bekannt, schrieb Analyst Andrew Humphrey in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit insgesamt 300 Flugzeugen sei der Auftrag größer als bislang angenommen. Dies sei ein Indiz dafür, dass Airbus dem Konkurrenten Boeing wegen dessen Problemen mit dem 737 Max Marktanteile abnimmt./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2019 / 18:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0049 2019-03-26/13:23

ISIN: NL0000235190