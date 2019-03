Zürich (ots) -



Die Kunden von BearingPoint können nun von den hochflexiblen

Abrechnungsfunktionen von InfonovaGo profitieren, die eine einfache

und schnelle Möglichkeit bieten, Anything-as-a-Service-Angebote zu

monetarisieren.



Die Management- und Technologieberatung BearingPoint hat

InfonovaGo auf Salesforce AppExchange eingeführt, um Unternehmen

dabei zu unterstützen, mit ihren Kunden, Partnern und Mitarbeitern

auf völlig neue Weise in Kontakt zu treten.



Diese Einführung ermöglicht es Unternehmen, ihre

Salesforce-Funktionen mit InfonovaGo zu erweitern, um digitale

Ereignisse, die von externen Systemen ausgelöst werden, in Echtzeit

zu monetarisieren und Einblicke in die Transaktions- und

Rechnungshistorie der Kunden zu erhalten.



Da Anything-as-a-Service (XaaS)-Geschäftsmodelle in vielen

Branchen auf dem Vormarsch sind, bietet InfonovaGo eine hochflexible

Monetarisierungsfunktion für digitale Dienste, Daten oder

Interaktionen und kann von Unternehmen genutzt werden, um neue

Angebote schnell einzuführen, ihre Ökosystempartnerbeziehungen zu

verwalten, einschliesslich der Echtzeittransparenz von

Kundenabrechnungen und Lieferantenabrechnungen.



InfonovaGo ist einfach in Salesforce- und Opportunity-Workflows zu

integrieren und kümmert sich um drei wichtige Aspekte des

Anything-as-a-Service-Ansatzes:



- Erfassen von Ereignissen: Die Anwendung nutzt neue Daten für die

Service-Monetarisierung, wie z.B. IoT-basierte Funktionen und

Dienste, API-Transaktionen, Analysen und Feeds von traditionellen

Diensten.

- Neue Preismodelle anbieten: Flexible Monetarisierungsfähigkeit, die

digitale Interaktionen unterstützt. Es übersetzt auch digitale

Ereignisse in einen monetären Wert, der durch Preisfindungsfunktionen

ergänzt wird - zum Beispiel: kostenlose Eimer, einmalige oder

wiederkehrende Gebühren.

- Abrechnung und Abrechnung: Unterstützung der Kundenabrechnung für

eigene Angebote. Bietet Transparenz über die Echtzeitbilanz für das

finanzielle Controlling der Angebotsseite und für kommerzielle

Interaktionen mit dem Geschäftsökosystem.



"Wir freuen uns, dass unsere InfonovaGo-Anwendung nun auf

Salesforce AppExchange verfügbar ist", sagt Matthias Roeser, Head

Swiss Practice bei BearingPoint. "Immer mehr Unternehmen erweitern

ihr traditionelles Produktportfolio um digitale Dienstleistungen, um

neue Einnahmequellen zu erschliessen. InfonovaGo ist die flexible und

kostengünstige Lösung, mit der diese Unternehmen in der Schweiz ihre

neuen Services monetarisieren - von klein startend oder gross

skalierend. Als Salesforce-Partner sind wir stolz darauf, dass unser

gemeinsames Angebot unseren Kunden noch mehr Möglichkeiten eröffnen

wird."



"Wir freuen uns, die InfonovaGo-Anwendung von BearingPoint in der

Salesforce AppExchange begrüssen zu können. Die neue InfonovaGo-App

bietet Unternehmen eine innovative neue Möglichkeit, ihre

Anything-as-a-Service-Angebote zu monetarisieren und sich auf ihre

digitale Zukunft vorzubereiten", sagte Mike Wolff, SVP, ISV Sales,

Salesforce. "Das exponentielle Wachstum von AppExchange unterstreicht

die enorme Chance, die das gesamte Salesforce-Ökosystem hat, um

innovative Lösungen zu entwickeln und den Kundenerfolg zu steigern."



InfonovaGo, das auf der Salesforce-Plattform basiert, ist ab

sofort in AppExchange unter folgendem Link verfügbar:

http://ots.ch/AEaNOD



Salesforce, AppExchange und andere sind Marken von salesforce.com,

inc.



Über Salesforce AppExchange



Salesforce AppExchange, der weltweit führende Marktplatz für

Enterprise Clouds, ermöglicht es Unternehmen, völlig neue Wege zu

gehen und zu verkaufen, zu warten, zu vermarkten und zu nutzen. Mit

mehr als 5.000 Lösungen, 6 Millionen Kundeninstallationen und 80.000

Peer Reviews ist es die umfassendste Quelle für Cloud-, Mobil-,

Sozial-, IoT-, Analyse- und künstliche Intelligenztechnologien für

Unternehmen.



Über BearingPoint



BearingPoint ist eine unabhängige Management- und

Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite.

Das Unternehmen agiert in drei Bereichen: Consulting, Solutions und

Ventures. Consulting umfasst das klassische Beratungsgeschäft,

Solutions fokussiert auf eigene technische Lösungen in den Bereichen

Digital Transformation, Regulatory Technology sowie Advanced

Analytics, und Ventures treibt die Finanzierung und Entwicklung von

Start-ups voran. Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit

führenden Unternehmen und Organisationen. BearingPoints globales

Beratungs-Netzwerk mit mehr als 10.000 Mitarbeitern unterstützt

Kunden in über 75 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für

einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.



