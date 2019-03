Das erste Quartal des Chemiekonzerns BASF trifft die Erwartungen - auch wenn es keine guten sind. Das Unternehmen spürt die strauchelnde Konjunktur.

Der Chemiekonzern BASF bekommt die abflauende Konjunktur zu spüren. "Das erste Quartal ist so schwach, wie wir es erwartet hatten", sagte Finanzchef Hans-Ulrich Engel am Dienstag in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Der Vorstand hatte schon vor rund einem Monat auf der Bilanzpressekonferenz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...