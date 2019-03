Wien (www.aktiencheck.de) - Währungsspekulanten drohen in der Türkei harte Konsequenzen, so die Experten von "FONDS professionell". Wer "provokative Aktionen" unternehme, Devisen kaufe und auf einen Kursverfall der Türkischen Lira setze, müsse künftig einen "sehr hohen Preis zahlen", habe der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan Medienberichten zufolge auf einer Wahlkampfveranstaltung in Istanbul gesagt. ...

