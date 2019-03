Lokalisierte Finanzmanagementfunktionen helfen das Wachstum zu beschleunigen.



Berlin (ots/PRNewswire) - Oracle NetSuite hilft deutschen Unternehmen, die Vorteile der Cloud zu nutzen, um die Transparenz und Kontrolle zu erlangen, die sie auf dem Weg der digitalen Transformation benötigen. Um dem Wandel zu begegnen und das Wachstum zu beschleunigen, stehen speziell für den deutschen Markt lokalisierte Funktionalitäten zur Verfügung. Die in die NetSuite-Plattform integrierten SuiteSuccess-Funktionen für das Finanzmanagement unterstützen Unternehmen in Deutschland bei der Automatisierung von Finanzprozessen, der Verbesserung des Berichtswesens und schaffen Echtzeittransparenz wichtiger Geschäftskennzahlen.



"Da sich deutsche Unternehmen zunehmend der Cloud zuwenden, um ihre Kerngeschäfte zu steuern, brauchen sie einen Partner, der über ausgewiesene Expertise und einen klaren Erfolgspfad verfügt", beschreibt Nicky Tozer, Vice President EMEA bei Oracle NetSuite. "Wir helfen Unternehmen jeder Größe seit mehr als 20 Jahren, ihr Geschäft in der Cloud zu betreiben. Wir haben nun die Erkenntnisse und Best Practices aus dieser Erfahrung in SuiteSuccess integriert. Mit diesem Finanzmanagementangebot können deutsche Unternehmen ihre Kernfinanzsysteme schnell und einfach in die Cloud verlagern".



SuiteSuccess basiert auf erprobten Praktiken und tiefem Domänenwissen aus Tausenden von NetSuite-Cloud-Implementierungen und umfasst vordefinierte Rollen, KPIs, Dashboards und Workflows, die speziell für Finanzabteilungen entwickelt wurden. SuiteSuccess bietet sowohl grundlegende Finanzmanagementlösungen und Funktionen wie Bestandsverwaltung, Auftragsverwaltung und Kundenretouren als auch umfassendere Finanzmanagementlösungen mit Berücksichtigung des Anlagevermögens und über 350 vordefinierte Berichte.



Beim NetSuite Solution Provider Alta Via Consulting schätzt man die Leistungsfähigkeit von der Lösung positiv ein. "SuiteSuccess als Methodik und Lösung ist ideal für deutsche Unternehmen, die eine Ausweitung und internationale Expansion anstreben", ist Martin Kalkuhl, Sales Director von Alta Via Consulting GmbH, überzeugt. "Es gibt viele Parallelen zu dem, was Unternehmen erreichen wollen - die schnelle Bereitstellung entspricht der Start-up-Mentalität und liefert Erkenntnisse, die Unternehmen in die Lage versetzen, fundierte und datengestützte Entscheidungen zu treffen".



SuiteSuccess liefert in nur 45 Tagen einen Weg in die Cloud und basiert auf vier Schlüsselpfeilern - Build, Engagement, Consum und Optimal. SuiteSuccess-Kunden in allen Märkten haben zudem sofortigen Zugriff auf die globalen Fähigkeiten von NetSuite OneWorld, um Transaktionen in mehreren Währungen abzuwickeln und internationale Wachstumschancen zu nutzen. Um mehr über SuiteSuccess zu erfahren, besuchen Sie bitte www.netsuite.com/suitesuccess.



Seit über 20 Jahren hilft Oracle NetSuite Unternehmen dabei, zu wachsen, zu skalieren und auf Veränderungen zu reagieren. NetSuite bietet dazu eine Reihe cloud-basierter Applikationen für die Bereiche Financials / Enterprise Resource Planning (ERP), HR, Professional Services Automation und Omnichannel Commerce. Die Lösungen werden von mehr als 16.000 Kunden in 203 Ländern und abhängigen Gebieten genutzt.



Weiterführende Informationen zu Oracle NetSuite finden Sie unter: http://www.netsuite.com.



Über Oracle Die Oracle-Cloud bietet umfassende integrierte Anwendungen für den Vertrieb, Dienstleistungen, Marketing, HR (Human Resources), Finanzwesen, Fertigung und Lieferketten, sowie eine hochautomatisierte und sichere Infrastruktur der zweiten Generation mit der Oracle Autonomous Database. Weitere Informationen über Oracle (NYSE:ORCL) finden Sie auf oracle.com.



Markenzeichen Oracle and Java sind eingetragene Handelsmarken von Oracle und/oder Tochtergesellschaften.



