US-Staatsanleihen sind am Dienstag im frühen Handel gesunken. Eine stärkere Risikofreude der Anleger und die Aussicht auf einen freundlichen Auftakt an der New Yorker Aktienbörse hätten die Festverzinslichen belastet, hieß es von Marktbeobachtern.

An den Finanzmärkten ist die Konjunkturangst nicht mehr ganz so groß wie an den Tagen zuvor, als schwache Daten aus der europäischen Industrie eine Flucht in sichere Anlagen ausgelöst hatten. Allerdings waren zum Handelsauftakt am US-Rentenmarkt Daten vom US-Immobilienmarkt enttäuschend ausgefallen. Im Februar gingen die Wohnungsbaubeginne und die Baugenehmigungen stärker als erwartet zurück.

Die Kurse der zweijährigen Anleihen fielen um 2/32 Punkte auf 100 12/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,28 Prozent. Fünfjährige Papiere verloren 6/32 Punkte auf 100 22/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,22 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen fielen um 10/32 Punkte auf 101 20/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,43 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren verloren 19/32 Punkte auf 102 5/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,89 Prozent./jkr/bgf/jha/

AXC0208 2019-03-26/14:02