Während wir auf das avisierte Listing der Oekostrom AG im direct market plus weiter warten, wird Branchenvertreter W.E.B bei unserer Roadshow #77 am 28.5. dabeisein. Neben Gastgeber BKS und Agrana nun der dritte Fixstarter. Die Nachberichterstattung zur #76 wird es ab 8.4. im Börse Social Magazine geben. Und noch ein Blick auf die Demoportfolios: Das direct market Portfolio ist seit Start um 4,18% im Plus, B-A-L und BPG je 60 Prozent im Plus. Dasdirect market plus Portfolio hingegen 1,03 Prozent im Minus, Oldie Sanochemia sticht mit +33 Prozent positiv heraus. (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.03.)

