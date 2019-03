FRANKFURT (Dow Jones)--Wirecard erholen sich am Dienstagnachmittag nach dem jüngsten Einbruch im Zuge von Berichten über mögliche Unregelmäßigkeiten deutlich. Laut Unternehmen hat eine externe Untersuchung keine wesentlichen Auswirkungen auf die Abschlüsse festgestellt. Die EBITDA-Prognose 2019 wurde bekräftigt. "Wirecard hält am operativen Ausblick fest", sagt ein Händler. Über eine strafrechtliche Verantwortung der Konzernzentrale lägen keine Erkenntnisse vor, wie der Bezahldienstleister am frühen Nachmittag mitteilte. Allerdings könnten sich Angestellte in Singapur strafbar gemacht haben. Die Bilanzpressekonferenz wurde zudem verschoben. Der Kurs haussiert um 27,3 Prozent.

March 26, 2019 09:21 ET (13:21 GMT)

