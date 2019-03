Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Freenet von 20 auf 21 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die endgültigen Zahlen für das vierte Quartal hätten den Eckdaten entsprochen, schrieb Analyst Markus Friebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das TV-Geschäft könne für langfristiges Gewinn- und Erlöswachstum sorgen. Allerdings stehe der Mobilfunkanbieter hier noch am Anfang und der Wettbewerbsdruck sei hoch./ajx/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2019 / 08:40 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2019 / 10:40 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0055 2019-03-26/14:52

ISIN: DE000A0Z2ZZ5