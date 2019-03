Prag (ots/PRNewswire) - Prime Robotics meldet den erfolgreichen Einsatz seines Logistik-Robotersystems Mobile Shelf für ein kürzlich eingerichtetes Lager der Fordist Group in Prag, Tschechien.



Fordist, ein führender Third-Party-Logistics-Anbieter in Europa, wählte Automatisierung als seine grundlegende Strategie, um dem angespannten Arbeitsmarkt zu begegnen und die Geschwindigkeit, Flexibilität und Präzision zu erreichen, über die seine Betriebsabläufe skaliert werden können.



"Nachdem wir weltweit nach einem geeigneten AMR-System (Autonomous Mobile Robot) gesucht hatten, haben wir uns aufgrund der Stabilität der Hardwareplattform und der qualitativ hochwertigen Lagerverwaltungssoftware für Prime Robotics entschieden", sagt Tomás Kochaní?ek, CEO der Fordist Group. "Mobile Shelf läuft seit mehr als 3 Monaten reibungslos und wir sind beeindruckt von der einfachen Bedienung, der zehnfahcen Steigerung bei den Kommissioniergeschwindigkeiten unserer Lagerarbeiter und dem hervorragenden Kundenservice von Prime. Wir können unseren Kunden jetzt ein Maß an Geschwindigkeit und Effizienz bieten, das mit den globalen Marktführern mithalten kann."



Prime hat bei Fordist zwei Modelle seiner Mobile-Shelf-Roboter implementiert: Der T-1000 kann Lasten bis zu 500 kg tragen, zusammen mit Kommissionierstationen für kleine bis mittlere Lagerartikel. Für größere Artikel und Großaufträge setzte Prime die Mobile-Shelf-Roboter T-2000 ein, die für Paletten bis zu 1.000 kg ausgelegt sind, sowie eine entsprechende Paletten-Kommissionierstation. Ein Video über die T-2000-Roboter, die mit den Paletten-Kommissionierstationen interagieren, finden Sie hier:



https://www.primerobotics.com/resources/robot-videos/



"Prime schätzt die Zusammenarbeit und Möglichkeit, bei Fordit unsere Mobile-Shelf-Roboter einzusetzen, um einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz in Mitteleuropa zu erlangen. Die Integration unseres Robot Control Systems mit dem hauseigenen Lagerverwaltungssystem verlief dank ausgereifter Geschäftsprozesse und klarer Vision reibungslos."



Informationen zu Prime Robotics



Prime Robotics wurde 2016 gegründet und ist aus Bleum hervorgegangen, einem führenden Software-Outsourcing-Unternehmen mit Schwerpunkt auf Supply-Chain-Systemen. Prime produziert seine Mobile-Shelf-Roboter für den Einsatz im Warenlager und erweitert sie für den Einsatz in Fabriken. Prime hat Niederlassungen in Denver, Colorado und in Shenzhen, China.



Informationen zur Fordist Group



Fordist hat seinen Sitz in Prag, Tschechien und verfügt über zwei ergänzende Servicelinien. Das Unternehmen verfügt über ein direktes B2C-Geschäft namens Nákupka und bietet auch Third Party Logistics für Unternehmen, die ihre Bedarfsdeckung in Mitteleuropa auslagern wollen.



