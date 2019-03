Auf der 17. Photovoltaiktagung der Schweiz, die aktuell in Bern läuft, fordert der Schweizer Solarverband Swissolar einen um den Faktor 5 erhöhten jährlichen Ausbau der Photovoltaik auf ein insgesamt 25-faches Gesamtniveau. Der jährliche Zubau an PV-Anlagen müsse verfünffacht werden von heute 0,3 auf jährlich rund 1,5 Gigawatt. Nur so sei das Ziel eines Ausbaus von heute 2 auf insgesamt 50 Gigawatt ...

