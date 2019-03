Wien (www.fondscheck.de) - Im April 2000 ging das XTF-Segment der Deutschen Börse für börsengehandelte Indexfonds (ETFs) an den Start, so die Experten von "FONDS professionell".Xetra sei damit der erste organisierte Handelsplatz für ETFs in Europa gewesen und sei seitdem Marktführer nach Anzahl gelisteter ETFs (mehr als 1.400) und nach Handelsumsatz (12,6 Mrd. Euro per Ende 2018). In Deutschland würden 89 Prozent des börslichen ETF-Umsatzes auf die Plattform entfallen. ...

