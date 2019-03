++ Britische Abgeordnete halten am Mittwoch indikative Brexit-Abstimmungen ++ Brexit-Befürworter unterstützen zunehmend May ++ GBP-Ausblick optimistisch, solange "No-Deal"-Szenario unwahrscheinlich bleibt ++ Die jüngste Wendung in der Brexit-Saga hat dazu geführt, dass das britische Parlament dafür stimmte, sich stärker in den Prozess des EU-Austritts einzubringen. Am Mittwoch wird voraussichtlich eine Reihe von indikativen Abstimmungen stattfinden. Dies ebnet den Weg für eine neue Option, aber es sei darauf hingewiesen, dass alle Vorschläge des Unterhauses nicht rechtsverbindlich sind und das Ergebnis letztendlich das Abkommen von May unterstützen könnte. Nicht die schlimmste Niederlage für May Zu behaupten, dass der Verlust von gestern Abend nicht die schlimmste Niederlage in Mays Amtszeit ist, dürfte kaum eine ermutigende Behauptung sein. Als die Premierministerin vergangene Woche die beiden getrennten Verlängerungen der EU ankündigte, erwarteten die meisten, dass eine ...

