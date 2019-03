=== 07:00 DE/Hamborner Reit AG, ausführliches Jahresergebnis, Duisburg *** 07:05 DE/Ströer SE & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis und Bekanntgabe Dividendenvorschlag, Köln 07:25 DE/Indus Holding AG, ausführliches Jahresergebnis, Bergisch Gladbach 07:25 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Jahresergebnis, Frankfurt 07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), ausführliches Jahresergebnis, Hamburg 07:30 DE/SGL Carbon SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK in Frankfurt), Wiesbaden 07:30 DE/Medigene AG, ausführliches Jahresergebnis, Martinsried 07:50 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis, München 08:00 DE/Bundesnetzagentur, Fortsetzung der 5G-Auktion, Mainz *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen März PROGNOSE: 95 zuvor: 95 *** 08:55 EU/"The ECB and Its Watchers XX", Konferenz, u.a. mit Reden von EZB-Präsident Draghi (09:00), EZB-Direktor Praet (09:45), EZB-Vizepräsident De Guindos (11:45) und EZB-Direktor Mersch (14:30), Frankfurt 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 09:30 DE/Elringklinger AG, BI-PK, Stuttgart *** 10:30 DE/Konjunkturprognose des IMK - Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung 10:30 DE/Commerzbank AG, Geschäftsbericht 2018, Frankfurt *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 AT/EZB-Direktorin Lautenschläger, Teilnahme an einem Panel der "Wiener Initiative" bei der Oesterreichischen Nationalbank, Wien *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR 12:00 ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, HV, Bilbao 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:30 US/Handelsbilanz Januar (ursprünglich 7.3.2019) PROGNOSE: -57,00 Mrd USD zuvor: -59,77 Mrd USD *** 15:00 US/Leistungsbilanz 4Q PROGNOSE: -132,55 Mrd USD zuvor: -124,82 Mrd USD 15:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz und -justizministerin Barley, Teilnahme am IMK-Forum zu "Germany First", Berlin 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 18:30 DE/Bertelsmann Stiftung, Diskussion mit SPD-Vorsitzenden Nahles und CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer zum Thema "Zukunft der Volksparteien", Berlin 22:30 US/Fed, Rede von Kansas-City-Fed-Präsidentin George (2019 stimmberechtigt im FOMC) bei der Money Marketeers of New York University Downtown Association *** - GB/Unterhaus, Probeabstimmungen über Alternativen zum Brexit-Austrittsvertrag, London - DE/Stemmer Imaging AG, ausführliches Ergebnis 1H, Puchheim ===

