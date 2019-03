Berlin (ots) - Der Verband Deutscher Lokalzeitungen e.V. begrüßt die Verabschiedung der Urheberrechtsreform durch das Europäische Parlament. "Die Reform trägt zu einem ausgewogeneren Verhältnis zwischen Inhalteproduzenten und Digitalmonopolisten bei. Der Schritt war notwendig, um die Presse als Grundlage der Meinungsbildung in Freiheit für die Zukunft zu sichern", so ein Sprecher des Branchenverbandes kleinerer und mittlerer Tageszeitungen.



