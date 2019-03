Wien (www.fondscheck.de) - Richard Schmidt verstärkt seit Mitte März 2019 als Leiter Absolute Return den Bereich Fondsmanagement & -handel von DJE Kapital, so die Experten von "FONDS professionell".In der neu geschaffenen Position sei der 42-Jährige verantwortlich für strategisches Management und ganzheitliche Betreuung von Absolute-Return-Mandaten. Darüber berichte die Gesellschaft per Aussendung. Schmidt verfüge über breite und leitende Erfahrung im Multi-Asset-Fondsmanagement: Er sei unter anderem Portfolio Manager und Prokurist bei Lazard Asset Management in Frankfurt gewesen, dort auch zuständig für das Management von Rentenmandaten für institutionelle Investoren. ...

