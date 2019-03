Die Baader Bank hat die Einstufung für Salzgitter AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Ein insgesamt schwächeres Marktumfeld begrenze das Aufwärtspotenzial bei den Ergebnissen des Stahl- und Röhrenherstellers, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Margen dürften bis auf weiteres unter Druck stehen, für eine Aufstockung der Investitionen in Papiere von Stahlherstellern sei es noch zu früh./bek/la Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2019 / 14:49 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006202005