Die BKS führt ein Mitarbeiterprogramm durch. Im Rahmen des Mitarbeiterprogramms sollen bis zu 18.000 Stück BKS-Stammaktien, das entspricht einem Anteil am Grundkapital der Gesellschaft von ca. 0,04 %, angeboten werden. Beginn des Mitarbeiterprogramms ist der 03. April 2019, Ende des Mitarbeiterprogramms ist der 17. April 2019. Das Mitarbeiterbeteiligungsprogramm 2019 richtet sich an Mitarbeiter und Führungskräfte der BKS Bank AG, die in Österreich beschäftigt sind bzw. von der BKS Bank AG in eine österreichische Tochtergesellschaft der BKS Bank AG entsandt wurden, und ihren ordentlichen Wohnsitz in Österreich haben. Der Ausgabepreis der BKS-Stammaktien entspricht dem Schlusskurs der BKS-Stammaktien an der Wiener Börse am letzten Tag der ...

