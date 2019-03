Pontresina - Im August findet der «Engadiner Sommerlauf» zum 40. Mal statt. Zum Jubiläum bietet die OK-Präsidentin und Ultra-Läuferin Anne-Marie Flammersfeld ein Kick-off-Training an, bei dem sich Einzelpersonen und Firmenteams gezielt auf das Rennen vorbereiten können. Die «Jubiläumsspecials» finden an sechs Terminen im Mai und Juni in Partnerschaft mit Alpine Lodging Pontresina statt, ab Ende Juni sind Trainings für Einzelpersonen auf Anfrage möglich.

Von Mai bis August bietet sich Gästen der Ferienwohnungen von Alpine Lodging in Pontresina an sechs Terminen exklusiv die Gelegenheit, an einer gezielten Vorbereitung für den «Engadiner Sommerlauf» teilzunehmen. Dabei verrät OK-Präsidentin und Ultra-Läuferin Anne-Marie Flammersfeld, wie das Rennen erfolgreich zu bewältigen ist. Beim Laufen der Hauptstrecke erhalten die Teilnehmer während zwei Tagen Tipps rund um Motivation, Ernährung und Trainingsplanung. Das ...

